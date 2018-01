Lula e indústrias vão discutir desoneração do investimento O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, disse esperar que o governo confirme o cronograma de desoneração dos investimentos e de redução dos impostos numa reunião que haverá na sexta-feira, em Belo Horizonte, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e 27 representantes federações estaduais da indústria. Monteiro Neto participou hoje de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no Palácio do Planalto. Segundo ele, a indústria está operando com 83% da sua capacidade instalada e que há um processo em que as empresas vão reinvestindo recursos próprios para o crescimento. Ele disse que não vê possibilidade de pressões inflacionárias e problemas de oferta. "Se houver risco, será limitado, com desequilíbrios momentâneos", disse. Sobre as denúncias que envolvem os presidentes do Banco Central, Henrique Meirelles, e do Banco do Brasil, Cássio Casseb, Monteiro Neto disse que é algo que preocupa mas ele não identifica nenhum elemento que possa gerar desestabilização ou crise política generalizada. Ele disse, no entanto, temer que estas denúncias tenham efeito na agenda legislativa, "mas o próprio mercado mostrou que não houve maior inquietação".