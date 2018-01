Lula e ministros discutem proposta para Alca O governo deve discutir hoje a proposta que levará à reunião ministerial da Alca, marcada para a próxima semana, em Miami. Está prevista uma reunião de ministros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 18h30, no Palácio do Planalto. Deverão participar os ministros da Fazenda, Antonio Palocci; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; do Planejamento, Guido Mantega; da Agricultura, Roberto Rodrigues; e das Relações Exteriores, Celso Amorim, entre outros.