Lula e ministros se preparam para visita de Zoellick O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido com os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, do Planejamento, Guido Mantega, da Agricultura, Roberto Rodrigues, e da Casa Civil, José Dirceu. Já na última sexta-feira, o ministro Roberto Rodrigues anunciou a realização dessa reunião para definir a posição brasileira nas discussões com o ministro do Comércio Exterior americano, Robert Zoellick, que chega amanhã a Brasília. Acordos só com liberação da agricultura Antes da reunião, o ministro Roberto Rodrigues afirmou que o Brasil só fechará acordos comerciais com outros países ou blocos com a liberação do mercado agrícola. "Não só a Alca, mas também a OMC, União Européia e Mercosul. Nenhum desses acordos será feito, como tem insistido o presidente da República, sem uma clara presença da agricultura", reafirmou Rodrigues.