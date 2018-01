Lula e Morales adiam assinatura de acordos e discursos A cerimônia de assinatura dos acordos de cooperação entre Brasil e Bolívia e os pronunciamentos dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Evo Morales foram adiados para as 19 horas, no Palácio do Planalto. A cerimônia e os discursos estavam previstos, inicialmente, para depois do almoço que o presidente brasileiro e o boliviano tiveram nesta quarta-feira, 14, no Palácio do Itamaraty. Morales cancelou a visita que faria agora à tarde ao Congresso brasileiro. Soldados da guarda já estavam a postos, à entrada do Legislativo, e os presidentes do Senado, senador Renan Calheiros, e da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia, já o aguardavam quando chegou a informação de que houvera alterações na sua agenda de compromissos, que teve um segundo encontro, não previsto, com Lula. Além do encontro com Calheiros e Chinaglia, Morales faria uma visita à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie. Pouca sorte A visita do presidente boliviano ao Brasil está envolvida em um ambiente de pouca sorte. As chuvas impediram Evo de passar em revista pela tropa da guarda presidencial e nem subir a rampa do Palácio do Planalto. Ele entrou pela garagem e encontrou o presidente Lula no salão nobre. Além disso, o mau tempo também atrasou a chegada a Brasília do avião reservado a uma boa parte da delegação boliviana. Estavam nesse vôo, cinco ministros, o presidente da Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolívia (YPFB) e o embaixador do Brasil em La Paz, Frederico Araújo. Os dois países devem assinar acordos de cooperação nas áreas agrícola, de defesa, de migrações e de controle da aftosa. Matéria alterada às 17h13 para acréscimo de informações