Lula e Morales iniciam novo encontro no Itamaraty O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a reunir-se, por volta das 15h30 desta quarta-feira, 14, com o presidente da Bolívia, Evo Morales, no Palácio do Itamaraty. A decisão sobre esse encontro, que não estava agendado, se deu ao final do almoço oferecido por Lula a Morales, também no Itamaraty. Em paralelo à conversa de Lula e Morales, deverá ocorrer uma reunião dos ministros bolivianos de Hidrocarbonetos Carlos Villegas, e de Relações Exteriores, David Choquehuanca, e do presidente da Yacimientos Petroliferos Fiscales de Bolívia (YPFB), com o chanceler brasileiro, Celso Amorim, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Também por volta deste horário, entraram no Itamaraty os ministros bolivianos da Produção, de Obras Públicas e de Desenvolvimetno Agrário, integrantes de uma parte da delegação de Morales que desembarcou em Brasília com atraso por causa de uma tempestade.