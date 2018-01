Lula e Rodrigues vão a Moscou para rever embargo O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, anunciou hoje que estará na próxima terça-feira em Moscou para tentar reverter o embargo imposto pelos russos à carne brasileira. Rodrigues acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem reunião de trabalho com o presidente russo, Vladimir Putin. O ministro disse que não há notícias de novos embargos ao produto do Brasil. Os embargos à carne brasileira começaram na terça-feira passada. A União Européia suspendeu as importações de carne bovina do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Israel e África do Sul suspenderam as compras de carne bovina de todo o País e a Inglaterra, apesar de integrar a UE, optou por uma posição independente e suspendeu as compras do produto apenas do Mato grosso do Sul e do Paraná. As suspensões incluíram também a Rússia e o Chile. Nestes países, a medida restringiu-se à carne bovina, suína e de frango do Mato Grosso do Sul. A produção dos demais Estados não sofreu qualquer embargo por parte destes países. Vale lembrar que a Rússia é o maior importador de carne brasileira. Veja tabela abaixo: AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE* (janeiro a agosto de 2005) Total: US$ 1,7 bilhão Principais mercados Exportação (US$ milhões) Rússia 364 Egito 192 Países Baixos 139 Chile 104 Itália 80 Argélia 68 Reino Unido 68 Bulgária 52 Alemanha 45 Espanha 30 Suécia 28 Israel 26 * carne bovina in natura. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.