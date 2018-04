Lula e Sarkozy afinam o tom para Cúpula de Áquila

Pelo menos nos discursos, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Nicolas Sarkozy, agirão em "perfeita identidade" na Cúpula do G8+5, que começa hoje, em Áquila, na Itália. Em reunião no Palácio do Eliseu, os dois líderes voltaram a defender um papel maior para os países emergentes nas instituições internacionais. O encontro ocorreu às 10h30. Lula chegou à sede do governo francês de carro e foi recebido, às portas do palácio, por Sarkozy. Discretamente, o staff brasileiro, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o assessor especial da Presidência, Marco Aurélio Garcia, já havia ingressado no prédio minutos antes. A reunião entre os dois presidentes durou menos de uma hora e meia. A seguir, ambos fizeram pronunciamentos. Sarkozy antecipou parte da estratégia dos dois países em Áquila. "Na reunião do G-8, tentaremos convencer os demais países da necessidade de aproveitar esse momento de crise para fazermos as mudanças de que tanto precisamos", afirmou, referindo-se à regulação do sistema financeiro, o controle dos paraísos fiscais e a reorganização de instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. "Após a crise, nada deverá ser como antes." O presidente francês ressaltou a profundidade da parceria com Lula. "A França deseja trabalhar de mãos dadas com o Brasil e criar uma força internacional a serviço das transformações." Lula respondeu com bandeiras semelhantes. "Sobre a crise econômica, temos pontos de vista comuns. Agimos juntos muito fortemente em Londres e amanhã teremos uma atuação com pontos de vista semelhantes. Assim vamos construir uma dinâmica. Queremos que o sistema financeiro seja fiscalizado, monitorado e os paraísos fiscais deixem de existir", disse o presidente. Desde já, a parceria Brasil-França segue valendo para a próxima reunião do G-20, prevista para setembro, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. "Vamos construir juntos, os dois países, uma lógica importante para que no G-20 possamos acompanhar uma lógica de enfrentamento dessa crise econômica", disse Lula. O mesmo tom foi usado pelo presidente brasileiro em entrevista ao jornal Le Monde. Em sua manchete de capa da edição de hoje - publicada na tarde de ontem -, o jornal abriu amplo espaço ao tema, com o título: "Lula: em matéria econômica, ?o G-8 não tem mais razão de ser?". Na entrevista, o presidente reafirma: "O G-8 não tem mais razão de ser, a menos que seja para debater outros assuntos". "A economia mundial precisa de fóruns multilaterais, incluindo os Brics - Brasil, Rússia, Índia e China -, a Indonésia, a África do Sul, o México e os países árabes. Seus impactos dependerão de suas representatividades." PALPITE Além da reforma do sistema financeiro internacional, Lula aproveitou a oportunidade para dar palpite na economia francesa. Referindo-se a um projeto - que provoca controvérsia na França - de abertura do comércio aos domingos nas grandes cidades turísticas do país, o presidente - que passou parte do sábado e o domingo em Paris, de folga, com a família - afirmou, em tom descontraído: "Não posso imaginar que em uma cidade turística como Paris um brasileiro vem no fim de semana e não consegue comprar nada". A seguir, aconselhou: "É preciso chamar os sindicatos e negociar. É preciso dizer a eles que isso vai produzir mais empregos". Surpreso, Sarkozy sorriu e brincou, satisfeito: "Eu não esperava que teria o apoio do presidente Lula sobre esse assunto". OUTROS GRUPOS G-20: Originalmente, reunia os ministros das Finanças e os presidentes dos BCs das 19 maiores economias mais a UE. Foi criado em 1999, após as crises da década de 90. Atualmente, reúne também chefes de Estado e de governo e alguns países querem que substitua o G-8 como fórum de debate dos grandes problemas mundiais. Concentra 85% do PIB e 80% do comércio mundiais G-5: Reúne cinco países emergentes ou em desenvolvimento (Brasil, México, Índia, China e África do Sul), que representam os demais da mesma categoria nos encontros internacionais BRIC: Sigla composta pelas iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China, os cinco emergentes mais importantes. Foi criada em 2001 pelo economista Jim O? Neil, chefe de pesquisa do Goldman Sachs