Lula e Schroeder querem acelerar acordo Mercosul-UE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder, concordaram hoje em acelerar as negociações para concluir o acordo entre a União Européia e o Mercosul antes da criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). O governo alemão aproveitou a visita de Lula a Berlim para propor que o tratado que cria uma área comercial entre os dois blocos seja concluída antes de 2005, data inicialmente programada para que a Alca entre em vigor. "Não queremos perder espaço e vemos a Alca como uma corrida pelos mercados latino-americanos", afirmou um membro do gabinete de Schroeder. "Se a Alca for criada antes do acordo entre o Mercosul e a UE, acreditamos que perderemos oportunidades comerciais na região, que será dominada por produtos norte-americanos." Segundo ele, Berlim não quer que se repita o que ocorreu nas relações da UE com o México. Os europeus perderam quase 50% de seu mercado naquele país quando os Estados Unidos criaram a Área de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), derrubando todas as barreiras para os produtos entre o Canadá, Estados Unidos e os mexicanos. Para recuperar o mercado mexicano, a UE foi obrigada a fechar um acordo com o país. "Mas mesmo assim perdemos muito e não estamos dispostos a perder mais uma vez", disse o assessor de Schroeder. O deputado Lothar Mark, representante dos parlamentares alemães para a America Latina, também se reuniu com o presidente brasileiro e deixou claro que pretende que as negociações sejam aceleradas. "Achamos que devemos modificar o cronograma das negociações para possibilitar um acordo o quanto antes", afirmou o deputado. O difícil, reconhecem os alemães, será convencer os franceses a aceitarem um bloco signifique o fim das barreiras à agricultura brasileira. O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, confirmou que o governo alemão deixou claro sua proposta. "Vamos avaliar", disse o ministro. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, destacou que o País precisa se aproveitar de sua relação "privilegiada" com a Alemanha para conseguir que as negociações entre Mercosul e UE avancem. Amorim, porém, alertou que para que o Brasil concorde em acelerar as negociações, a proposta alemã terá que incorporar os temas agrícolas. Comissão Como parte da ofensiva alemã, os dois países também acertaram hoje a criação de uma comissão para propor medidas concretas de liberalização do mercado agrícola entre Brasil e Alemanha. "A comissão será formada por representantes do governo e do setor privado dos dois países", explicou Furlan, que acredita que, com o grupo, as negociações entre o Mercosul e a UE possam ser facilitadas. A primeira reunião da comissão ocorre em junho. Antes, em fevereiro, Furlan confirmou que o Mercosul fará sua proposta à UE. Em maio, os negociadores dos dois blocos se reúnem em Brasília sob a presidência de Lula para mais uma etapa do processo de criação do bloco. Na avaliação do governo brasileiro, quem ganha com a corrida entre os Estados Unidos e a UE são os países latino-americanos, que tem a possibilidade de barganhar resultados positivos para suas economias. "Temos 25% do comércio com os Estados Unidos e 25% com a UE. Não podemos perder esse equilíbrio com a criação da Alca", explica Amorim, que aponta que as negociações comerciais foram um dos temas principais dos encontros de Lula tanto com o presidente da Alemanha, Johannes Rau, como com o chanceler Gerhard Schroeder.