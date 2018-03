Lula e Uribe querem ampliar comércio Os presidentes do Brasil e Colômbia, Luiz Inácio Lula da Silva e Álvaro Uribe, divulgaram comunicado conjunto, após participarem de encontro em São Paulo, durante abertura da 1ª Feira de Negócios Brasil-Colômbia, no qual ressaltam a necessidade de estreitar os laços entre as duas economias. Eles decidiram encarregar as autoridades competentes dos dois países da análise do comércio bilateral com o objetivo de buscar maior intercâmbio e reduzir o desequilíbrio na balança comercial. No comunicado distribuído à imprensa, Lula e Uribe expressaram satisfação pelo "elevado grau de cooperação em matéria de café". Instruíram os órgãos competentes de seus governos a trabalhar conjuntamente para o fortalecimento da comercialização do café nos mercados internacionais. No documento, Uribe e Lula sinalizaram a possibilidade de cooperação para a produção de álcool combustível na Colômbia, aproveitando a experiência brasileira, e incentivaram investidores dos dois países a promoverem o setor, inclusive buscando linhas de crédito em condições favoráveis.