Lula e Vázquez assinam atos sobre energia, petróleo e gás O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, assinarão, logo mais, um memorando de entendimentos nas áreas de energia elétrica, petróleo e gás e de mineração, durante a primeira visita oficial de Vázquez ao Brasil desde que tomou posse em 1º de março. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, informou que um dos projetos que deverão ser amparados nesse entendimento é a parceria entre a Petrobras e a Amcap, companhia uruguaia de distribuição de petróleo, para a exploração de petróleo e gás na Bacia de Pelotas, que abrange território dos dois países. Rousseff lembrou que a Petrobras já arrematou a permissão para explorar a área no lado brasileiro e vai iniciar os estudos de prospecção. Ainda não há dados sobre a capacidade dessa reserva. A Petrobras já atua no Uruguai, desde a compra da Conecta, uma distribuidora de gás para o interior do país. Na área de energia elétrica, o Brasil deverá aumentar a capacidade de interconexão com o Uruguai. O objetivo será ampliar as exportações de energia brasileira ao país vizinho a partir de maio, quando os reservatórios de água das hidrelétricas da região Sul deverão retomar seus níveis normais. Atualmente, o Brasil envia 200 megawatts médios ao Uruguai, dos quais 70 megawatts seguem pela linha de transmissão direta, que passa por Rivera. O restante chega indiretamente, por meio da Argentina. "A integração energética entre o Brasil e o Uruguai é uma pré-condição para a integração maior entre os dois países", sustentou Dilma. Segundo ela, ambos os países deverão ainda desenvolver projetos comuns para mineração e para o desenvolvimento de energia renovável e o uso de carvão como alternativa para a importação de gás argentino. Além desse memorando, os presidentes Lula e Vázquez deverão assinar acordos sobre combate a pragas, escolas técnicas e nas áreas de telecomunicação e de cooperação técnica.