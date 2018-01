Lula editará MP para criar fundo à infra-estrutura, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou na noite desta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu editar uma medida provisória para criar o Fundo de Investimento em Infra-estrutura, com recursos do FGTS. O fundo, de acordo com Mantega, será administrado pela Caixa Econômica Federal e terá cerca de R$ 5 bilhões. Mantega acrescentou que algumas medidas do pacote fiscal em preparação no governo poderão ser anunciadas nesta quinta, depois da reunião que ministros da área econômica terão com o presidente, no Palácio do Planalto. O ministro não explicou quais poderiam ser as medidas. A reunião desta quinta-feira com Lula foi convocada para discutir medidas de redução de tributos para estimular investimentos. De acordo com o ministro da Fazenda, na reunião realizada ontem para discutir investimentos em infra-estrutura, o presidente pediu aos ministros que fossem criados mecanismos mais eficientes para financiar o setor. Durante a reunião, de acordo com relato de Mantega, o presidente enfatizou que não quer que a infra-estrutura "atravanque" o desenvolvimento econômico, ao prejudicar a realização dos investimentos de que a economia precisa para se expandir a taxas mais elevadas. Lula estabeleceu como objetivo obter um crescimento de 5% ao ano durante seu segundo mandato. Também foi discutida a demora na concessão de licenças ambientais para obras como estradas e hidrelétricas, que se tonou um dos principais "gargalos" do setor. Segundo Mantega, foram discutidas formas de acelerar processo de concessão da licença. Na sexta-feira passada, em outra reunião, Lula determinou o encaminhamento de projeto de lei ao Congresso com o objetivo de alterar aspectos da legislação ambiental. O presidente orientou também a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a supervisionar os projetos de infra-estrutura. Mantega ainda comentou que o governo analisará caso a caso uma possível ajuda financeira aos estados, mas, segundo o ministro, essa ajuda não passará pela reestruturação das dívidas estaduais. O governo, disse Mantega, poderá usar nesse processo os fundos regionais, e também promover mudanças na estrutura tributária que favoreçam os estados por meio da reforma tributária. "Temos que ser criativos nessa questão", afirmou. Superávit O ministro disse ainda que não há divergência na equipe econômica sobre a manutenção da meta de superávit primário do setor público de 4,25% do Produto Interno Bruto (PIB). "A meta não é questionada por ninguém", afirmou. Ele enfatizou que o governo tem um compromisso de manter essa meta ao longo dos próximos anos, com o intuito de garantir a trajetória de queda da dívida líquida do setor público. Sobre a possibilidade de aumento do valor do Projeto Piloto de Investimentos (PPI) no próximo ano, ele lembrou que esses investimentos são salutares e trazem retorno financeiro para o governo. Os projetos incluídos no PPI não são computados para efeito de cálculo do déficit púbico. Mantega também explicou que o programa fiscal de longo prazo em estudo pelo governo deverá prever que as despesas governamentais não poderão crescer acima da expansão do PIB. Isto, segundo Mantega, garantirá os controles dos gastos e permitirá uma elevação dos investimentos.