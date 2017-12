Lula embarca às 20 horas para Rússia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta sexta-feira à noite para São Petersburgo, na Rússia, onde participa, como convidado, da reunião dos chefes de Estado do G-8. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, acompanha o presidente. Os temas principais do encontro deverão ser segurança de energia e proliferação nuclear. Lula, que retornou na madrugada desta sexta de São Paulo, onde, em São Bernardo do Campo, iniciou oficialmente quinta-feira à noite sua campanha pela reeleição, começa a cumprir sua agenda oficial - que hoje prevê apenas despachos com assessores - às 10 horas, com audiência ao advogado-geral da União Substituto, Moacir Antonio Machado da Silva. Às 10h30, ele recebe Clara Ant, assessora especial dele, e às 11h30, o secretário de Imprensa e porta-voz da Presidência da República, André Singer. À tarde, a agenda do presidente prevê despachos, às 15h30, com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff e, às 17 horas, despachos Internos. Seu embarque para São Petersburgo está previsto para as 20 horas.