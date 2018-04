Lula embarcou há pouco de volta ao Brasil Depois de se reunir com o presidente da China, Hu Jintao, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou há pouco na base aérea de Andrews para sua viagem de retorno ao Brasil. Lula chegou aos EUA na quinta-feira à noite e passou os dois últimos dias em Washington em intensas negociações, defendendo a regulamentação dos mercados. O ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, que embarcaria com o presidente Lula, ficou em Washington para, às 21h30 (de Brasília) reunir-se com Madeleine Albright, ex-secretária de estados norte-americana e uma das principais interlocutoras do presidente eleito Barack Obama. A data prevista para o desembarque do presidente Lula, em São Paulo, é 6h30 de domingo.