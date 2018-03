Lula enviará MP do salário mínimo, mas não cita valor O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou hoje que até o final do mês encaminhará ao Congresso uma Medida Provisória (MP) para corrigir o valor do salário mínimo. O presidente, no entanto, não quis confirmar que o novo valor possa ser de R$ 510, conforme incluído na proposta de Orçamento da União que está em votação no Congresso. "Não sei qual é o valor, só sei que é a variação da inflação e do PIB dos últimos dois anos", afirmou. O salário mínimo atual é de R$ 465,00.