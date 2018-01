Lula espera PIB de 1,5% no 4º tri e diz que já pensa em 2007 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se incomodou com o fraco crescimento da economia no terceiro trimestre - de 0,5% em relação ao trimestre anterior. Ele disse que prefere esperar o resultado do quarto trimestre para "ver como vai ficar" e destacou que já não pensa mais no crescimento deste ano. "Certamente o PIB no quarto trimestre pode crescer 1,5%, ou um pouco mais. Eu já não estou mais pensando em 2006; agora estou pensando em 2007, 2008, 2009 e 2010. Tenho de pensar para a frente", disse o presidente, que ainda está usando cadeira de rodas por causa de uma torção no tornozelo. Lula afirmou ainda que está tomando medidas para que a economia do Brasil tenha um "crescimento mais vigoroso" e possa atender mais rapidamente à necessidade de geração de empregos e "da riqueza de que precisamos". O presidente não quis comentar a notícia de que o governo teria decidido corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 3% no próximo ano e mais 3% em 2008. Disse que a questão deveria ser apresentada ao ministro da Fazenda, Guido Mantega.