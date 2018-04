Lula espera que BRICs possam ver a crise como oportunidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 26, que "essa crise é uma oportunidade para os países em desenvolvimento". Ele referiu-se especialmente aos integrantes do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Lula espera que esses países possam ver a crise como oportunidade "e que nosso povo possa sair muito mais forte". Ele citou que a primeira cúpula dos países BRICs será realizada na Rússia no ano que vem e que a parceria entre eles pode ser expandida. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Em declaração por ocasião da visita do presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, Lula comentou que os países em desenvolvimento já respondem hoje por mais de 60% do crescimento da economia mundial e disse esperar que eles "não permitam que a crise prejudique o crescimento e a geração de empregos". O presidente lembrou que Brasil e Rússia defendem mecanismos de regulação transparente em relação à economia e querem evitar atitudes protecionistas no comércio, com conclusão da Rodada Doha ainda este ano. Ele ainda citou o apoio brasileiro à entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC) e agradeceu o apoio dos russos ao pleito brasileiro de ocupar um assento no Conselho de Segurança da ONU, assim como de reformar urgentemente as Nações Unidas. O presidente disse ainda que a Rússia poderia fornecer equipamentos para as novas usinas hidrelétricas que estão sendo construídas no Brasil. Ele saudou a instalação da empresa russa de energia Gazprom no Brasil. Lula destacou ainda a cooperação científica e espacial entre os dois países. Brasil e Rússia firmaram uma série de acordos esta manhã no Itamaraty, no Rio, inclusive um que retira a necessidade de vistos para visitas de até 90 dias em ambos os países.