Lula está em Cássia (MG) para inaugurar usina de biodiesel O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na cidade de Cássia (MG), para a inauguração da Usina de Biodiesel Soyminas, a primeira do gênero no País. A unidade tem capacidade instalada para produzir 12 milhões de litros de biodiesel por ano, 60 mil litros por dia. O biodiesel, extraído do girassol e nabo forrageiro, pode ser misturado no diesel combustível. De acordo com legislação de dezembro de 2004, o porcentual de mistura do biodiesel no diesel poderá ser de até 2%. A matéria prima será produzida por pequenos agricultores da região. Lula está acompanhado dos ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues; de Minas e Energia, Dilma Rousseff; do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto; e do Turismo, Walfrido Mares Guia. Logo após a inauguração, o presidente retornará a Brasília.