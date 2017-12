Lula está eufórico com resultado do PIB, diz ministro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva "está radiante" com o resultados do crescimento do PIB, anunciados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação é do ministro do Turismo , Walfrido Mares Guia, que falou aos jornalistas depois de uma audiência com presidente Lula no Palácio do Planalto. Segundo o ministro, a conversa sobre o resultado do PIB foi o primeiro item da audiência porque, segundo o ministro, "o presidente estava eufórico com o anúncio". Mares Guia anunciou o aumento no orçamento de seu ministério em R$ 80 milhões no ano que vem e disse que, com as emendas feitas no Congresso na proposta orçamentária, os recursos destinados à sua pasta podem chegar a R$ 500 milhões. Tanto o ministro, quando o deputado Roberto Jefferson (RJ), presidente do PTB, que também participou da audiência, disseram que o partido não pretende reivindicar mais nem uma pasta no governo e se mostraram satisfeitos com o fortalecimento orçamentário do Ministério do Turismo.