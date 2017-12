Lula está fugindo do agricultor, diz presidente da Agrishow O presidente do Sistema Agrishow, Sérgio Magalhães, disse nesta quinta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá à feira de Ribeirão Preto (SP), na próxima semana, porque "está fugindo" do agricultor", em virtude da crise no setor produtivo. Magalhães disse ainda que a situação de Roberto Rodrigues à frente do Ministério da Agricultura "fica constrangedora" por ele não conseguir uma resposta do governo aos problemas dos produtores. Pelo segundo ano consecutivo, justamente no ápice dos protestos de agricultores contra o governo, Lula não participará do evento, considerado o principal evento do agronegócio na América Latina. Já Rodrigues, que nos três anos de mandato transferiu o gabinete para um estande montado no evento, este ano ficará apenas para a abertura, na próxima segunda-feira, dia 15, e deverá seguir para viagens ao exterior no decorrer da semana. Magalhães não demonstrou preocupação com a ausência de Lula, mas lamentou a de Rodrigues. "Vamos nos esforçar para que ele (Rodrigues) fique mais um tempo conosco", disse o presidente do Sistema Agrishow. Apesar de pregar um clima de otimismo nos negócios, os organizadores da feira não conseguiram esconder a preocupação com a queda nas vendas. O presidente da feira disse que torce por vendas superiores a R$ 700 milhões, nos mesmos níveis de 2005, mas fala em negócios na casa dos R$ 500 milhões. "As outras feiras realizadas até agora em 2006 foram uma tragédia de vendas. Seguramente, a Agrishow Ribeirão Preto será um pouco melhor." Bom desempenho Além da cana-de-açúcar, cujo setor é o único com boas perspectivas na agricultura, a feira deste ano volta a apostar no bom desempenho de negócios com o pequeno agricultor. São esperados 28 mil pequenos proprietários entre os 150 mil visitantes previstos para os seis dias de feira. "No ano passado, os pequenos agricultores geraram negócios de R$ 90 milhões, contra R$ 30 milhões no ano retrasado; esperamos aumentar neste ano", previu. Tentativa de salvamento Por outro lado, para tentar "salvar" os grandes produtores de grãos, principalmente os de soja na região Centro-Oeste, os realizadores da Agrishow utilizarão a feira como palanque de defesa da antecipação para este ano da mistura de 5% do biodiesel ao diesel de petróleo (B5), prevista para 2013. Pressionarão ainda o governo para que dê incentivos fiscais que os grandes produtores de grãos do Centro-Oeste a produzirem o combustível com as mesmas isenções oferecidas aos pequenos produtores do Norte e do Nordeste. Exaltação Segundo cálculos divulgados no evento, a mistura B5 consumiria 15% da produção nacional do grão. Indagado se os produtores ainda destinariam a soja ao biodiesel quando o preço voltar a subir de preço um dos vice-presidentes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Rubens Dias de Moraes, respondeu, exaltado: "precisamos de uma solução já, de uma canetada política; e o preço da soja nunca mais vai voltar aos níveis do passado", previu. Com cerca de 600 expositores, 60 deles do exterior, a 13ª edição da Agrishow Ribeirão Preto acontece de segunda-feira a sábado, dia 20, no Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste. A feira é realizada das 8 horas às 18 horas e os ingressos custam R$ 15 e R$ 7,50 para estudantes.