Lula está no Anhembi para a abertura da 14ª Feicon O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, onde participa da abertura da 14ª Feira Internacional da Indústria da Construção (Feicon). Ele está acompanhado dos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e das Cidades, Márcio Fortes. Lula chegou por volta das 10h30 ao Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, onde foi recebido pelo governador de São Paulo, Claudio Lembo (PFL), mantendo um encontro, de acordo com a Assessoria de Comunicação da Presidência da República, por cerca de cinco minutos. Após inaugurar a Feicon, Lula fará uma rápida visita a alguns estandes da feira e, depois, segue diretamente para Brasília.