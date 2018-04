Lula evita comentar proposta do Brasil ao Paraguai sobre Itaipu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 21, em entrevista no Itamaraty, que dará informações detalhadas sobre a proposta que apresentará ao governo paraguaio, em relação à usina hidrelétrica de Itaipu, na próxima sexta-feira, quando estará em Assunção. "Temos interesse de trabalhar com tranquilidade com o Paraguai", disse, após almoço oferecido ao presidente de Moçambique, Armando Guebuza.

Lula evitou comentar o conteúdo da proposta e informações que estão sendo divulgadas na imprensa. "Não vou dizer o que é verdade ou não é verdade. Vocês vão saber na sexta-feira qual é a proposta que vamos apresentar ao Paraguai", disse.

Logo depois da entrevista de Lula, o assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, disse que está otimista que a proposta seja aceita pelo governo paraguaio. Questionado se o consumidor brasileiro não será prejudicado, se o acordo não poderá resultar num aumento de tarifas de energia, ele respondeu que "este problema não existe e que a única preocupação que temos de ter é com segurança energética".

Ele disse ainda que o governo "não vai jogar dinheiro pela janela". "Os consumidores podem estar sempre tranquilos, pois temos uma política energética de longo prazo", completou.