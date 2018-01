Lula exalta determinação dos vietnamitas contra EUA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, no discurso de inauguração da Mina de Cobre do Sossego, no Pará, que o Brasil pode voltar a crescer se o povo usar a auto-estima e determinação demonstradas pelos vietnamitas, na guerra contra os Estados Unidos. A uma platéia formada por trabalhadores e autoridades do Estado, Lula disse que assistiu a um documentário sobre a guerra do Vietnã, que mostrou a determinação daquele povo. "No início todo mundo tinha em conta que aquela guerra era chegar lá, o americano dar um tiro, correr para o abraço e comemorar a vitória", disse. Passados alguns anos, lembrou o presidente, o governo norte-americano descobriu que não estava enfrentando um exército bélico como o dele, mas sim um povo determinado, que construía pontes que tinham sido derrubadas e que usavam bicicletas para o transporte pesado, por causa das estradas destruídas. "A história todo mundo sabe. Todo mundo sabe como terminou aquela guerra. E isso é o que eu vejo aqui", disse o presidente, referindo-se à determinação do povo brasileiro.