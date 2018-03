Lula exorta empresários a investirem no Brasil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exortou nesta manhã os empresários e banqueiros que participam do Fórum Econômico Mundial a investirem no Brasil. Durante o seminário, sobre o país, que está sendo realizado nesta manhã, à margem do Fórum, o presidente realçou os avanços da economia brasileira desde a sua posse, há dois anos. Um dos destaques foi a apresentação do programa de Parcerias Público-Privadas. Participam também do seminário o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o do Comércio, Luiz Fernando Furlan, o chefe do gabinete da Casa Civil, José Dirceu - que também falará das PPPs - e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Cada um fará uma palestra sobre sua área de atuação. Cerca de 70 pessoas estão assistindo à palestra, entre elas empresários brasileiros, como Jorge Johanpeter Gerdau, presidente do Grupo Gerdau e o presidente do Grupo Sonae, Belmiro Azevedo. Pela manhã, o presidente Lula tomou um café com um grupo de 15 executivos de grandes multinacionais. Após o seminário, Lula vai se encontrar com autoridades da Noruega e almoçará com empresários e investidores. À tarde, o presidente retorna para Zurique, de onde no início da noite embarca rumo ao Brasil.