Lula fala da necessidade de expansão do Mercosul Após receber a presidência pro tempore do Mercosul do presidente da Argentina Néstor Kirchner, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lula, sentado à mesa de reuniões dos presidentes, agradeceu, olhando para baixo, sem sorrir. O presidente elogiou a escolha de Puerto Iguazú para a realização da cúpula: "aqui, nossos países se encontram, aqui vive-se a verdadeira integração". O presidente brasileiro também expressou a necessidade de que o Mercosul "se expanda para outras áreas, como a de serviços e compras governamentais". No fim de seu discurso, anunciou que a cúpula de presidentes, daqui a seis meses, será realizada na "histórica cidade de Ouro Preto". Logo em seguida, recebeu de Kirchner o símbolo da presidência pro tempore do Mercosul: um martelinho de madeira com sua respectiva base.