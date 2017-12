Lula fala de projeto do governo que visa combater informalidade O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu no seu programa Café com o Presidente, que foi ao ar hoje, que o governo é exigente demais na política tributária e na legalização de empresas, o que incentiva as pessoas a ficarem na informalidade. Lula anunciou que o Governo está buscando mudar esta postura com um projeto de Lei que enviou ao Congresso, o qual tem por objetivo dar legalidade às empresas familiares e aos vendedores ambulantes que estão trabalhando na informalidade. "Nós queremos legalizar essa gente. Nós queremos que essas pessoas tenham toda facilidade do mundo para abrir uma empresa e que essa pessoa também, na hora de fechar, tenha facilidade de fechar, que não seja um martírio. Fazendo isso, nós vamos permitir que essa pessoa pague uma quantia de imposto muito pequena. Ele vai pagar 1,5% sobre o faturamento. E isso vai permitir que ele tenha vontade de se legalizar e nós imaginamos que isso envolva milhões e milhões de pequenos empreendedores que estão espalhados pelo Brasil afora", disse. Salientou ainda que o governo parte do pressuposto de que, "se o imposto for justo, todos terão prazer em pagar, principalmente se eles perceberem que esse imposto está voltando para o povo brasileiro em forma de benefício".