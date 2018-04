Lula fala sobre Evo em reunião com Conselho Político O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu nesta quinta-feira, 19, em reunião com o Conselho Político, no Palácio do Planalto, as dificuldades de negociação com a Bolívia, na questão do abastecimento do gás. "O presidente disse que os problemas com a Bolívia ainda continuam, embora a conversa com o presidente Evo Morales tenha sido boa", relatou o líder do PSB no Senado, Renato Casagrande (ES), que participou da reunião. Segundo Casagrande, Lula disse que os problemas com a Bolívia se devem à disputas internas no país vizinho. O presidente, ainda segundo relato do senador, destacou que é preciso buscar no futuro outros produtores de gás, como a Argélia, para garantir o abastecimento do mercado brasileiro. Madeira O líder do PR, deputado Luciano Castro (RR), relatou, que o presidente, na mesma reunião, mostrou "angústia" em relação às dificuldades que estariam sendo impostas por questões ambientais à construção de duas hidrelétricas no rio Madeira, em Tocantins (TO). Lula, segundo Castro, afirmou que essas usinas são "fundamentais" para o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e que precisam ser construídas, porque o País precisa gerar mais energia. Luciano Castro contou também que, na reunião do Conselho Político, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, prometeu analisar a possibilidade de desoneração do processo de esmagamento de grãos de soja, reivindicada pelo setor de agronegócio. Segundo o líder do PR - mesmo partido do governador de Mato Grosso (MT), Blairo Maggi -, é necessário desonerar esse processo para agregar valor ao produto. Segundo ele, fica mais barato mandar a soja em grãos para a China, processá-la e produzir o óleo naquele país e trazê-lo de volta.