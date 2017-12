Lula ganha destaque na reunião do G-8 e cacife para liderar países em desenvolvimento O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa a Suíça, amanhã, depois de sua destacada participação na reunião ampliada de cúpula do G-8, com cacife para tentar liderar um movimento dos países em desenvolvimento por maior participação no comércio mundial e nas decisões internacionais. "Não temos que ficar esperando ser convidados para o G-8, temos que fazer as nossas reuniões (dos países em desenvolvimento) e tomar as nossas próprias decisões", afirmou hoje o presidente brasileiro, diante da imprensa internacional, depois de participar do encontro com 20 chefes de Estado e fazer duras críticas ao protecionismo europeu e americano. Além dos elogios e da promessa do presidente francês, Jacques Chirac, de colocar a proposta brasileira de criação de um fundo contra a fome na pauta dos sete países mais ricos do mundo, Lula ampliou o prestígio que já possuía entre os países pobres. Da Nigéria e da Argélia, por exemplo, o presidente recebeu a sugestão de convocar para o Brasil, no ano que vem, uma reunião do G-15, grupo que reúne os 15 principais países em desenvolvimento do mundo. "O Brasil está numa fase de recuperar o tempo perdido. Temos de fazer como um carro de Fórmula 1, de preferência como o do Schumacher. O Brasil precisa ser ousado, e vamos ser ousados na relação internacional", prometeu Lula, envaidecido pelas deferências pessoais que recebeu tanto de Chirac quanto do presidente americano, George W. Bush, durante os discursos em Evian. Questionado por um jornalista estrangeiro se não era hora de o Brasil reivindicar a criação do G-9, com sua integração ao grupo dos países mais poderosos do mundo, o presidente brasileiro disse que não deve ter uma postulação isolada e emendou, em tom irônico: "Acho que dificilmente o presidente Bush fará uma reunião (no próximo ano, nos Estados Unidos) sem convidar os presidentes que estiveram aqui presentes. Será um G-19, G-20, é difícil voltar atrás, não tem retorno". Lula também demonstrou confiança com o fortalecimento da candidatura do Brasil por uma vaga permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). "Não tenho dúvida de que o Brasil não só merece ser membro permanente do conselho, como vamos trabalhar para isso, mas esse é um processo de convencimento", afirmou o presidente, acrescentando que já tem vários países convencidos da importância do papel que o País desempenharia. "Penso que o Brasil vai conquistar o seu direito." As reuniões bilaterais realizadas ontem por Lula e que prosseguem hoje, já serviram para acertar alguns passos seguintes da estratégia do Palácio do Planalto e do Itamaraty. No próximo dia 6, por exemplo, os chanceleres do Brasil, Índia e África do Sul - três dos grandes países em desenvolvimento - deverão se encontrar em Brasília para discutir a relação trilateral. O quarto país a ser atraído é a China, com cujo presidente Lula tomará, amanhã, o café da manhã. O aprofundamento da relação com os países do hemisfério sul serviria, segundo Lula, para pressionar os países ricos a recuarem nos subsídios agrícolas. "Se nós crescermos o comércio entre nós e não ficarmos tão dependentes dos países mais desenvolvidos, eles terão interesse em mudar a relação conosco", afirmou o presidente. Segundo Lula, o presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, manifestou otimismo com relação a perspectiva de mudanças na política agrícola dos países europeus, o que resolveria várias pendências no âmbito da OMC. "Acho que vai ter mudanças substanciais", disse Lula, referindo-se à conversa com Prodi. O presidente da França, Jacques Chirac, entretanto, foi evasivo ontem ao comentar as críticas de Lula ao protecionismo, indicando que esse assunto ainda causa muita polêmica entre os países da União Européia.