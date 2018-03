Lula homenageia Celso Furtado no Anhembi O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descerrou uma placa em homenagem ao economista e ex-embaixador Celso Furtado. O nome do economista foi dado ao principal auditório do Palácio das Convenções onde estão sendo realizadas as reuniões plenárias da Unctad. A chegada do presidente, acompanhado da prefeita Marta Suplicy, causou um pequeno tumulto, porque Lula utilizou uma área fora do protocolo para fazer o seu trajeto. Apesar da insistência dos repórteres, o presidente nada declarou. Centro internacional de políticas para desenvolvimento O presidente Lula sugeriu a criação de um centro internacional de políticas para o financiamento do desenvolvimento, que receberia o nome do economista Celso Furtado. Segundo Lula, o centro de estudos seria irradiador de projetos e políticas inovadoras no combate à fome, pobreza e gargalos que impedem o desenvolvimento dos países. "Ajudaremos, com isso, a construir uma nova agenda para o desenvolvimento em face dos desafios da globalização", estimou. "Globalização não é sinônimo e nem substituto para desenvolvimento, mas pode ser um instrumento de desenvolvimento, desde que os seus benefícios possam ser repartidos entre todos", argumentou.