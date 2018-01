Lula inaugura complexo petroquímico no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 11 horas deste quarta-feira em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, para a inauguração da pedra fundamental do complexo petroquímico, que será instalado pela Petrobras em parceria com investidores privados. A obra gerou um gasto inicial de US$ 3,5 bilhões. A inauguração foi antecipada para hoje, apesar de a Petrobras ainda não ter adquirido a área para a instalação da unidade, porque a partir do dia 30 de junho o presidente ficará impedido de participar de eventos do tipo. A imprensa não teve acesso à solenidade, mas o discurso do presidente foi transmitido ao vivo para o Clube Mauá, em São Gonçalo, onde Lula participará de outro evento relacionado ao complexo: a inauguração da pedra fundamental do Centro de Inteligência de São Gonçalo, instituto profissionalizante no setor. "Houve um tempo em que a Petrobras só pensava em extrair petróleo. Houve alguém que imaginou que um dia venderia a Petrobras. Graças a Deus, a Petrobras hoje é sólida e tem consciência para fazer investimentos como neste pólo petroquímico que vai gerar milhares de empregos", disse o presidente. Lula foi acompanhado pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli e por autoridades políticas locais.