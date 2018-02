Lula inaugura estação do gasoduto Urucu-Coari-Manaus O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou hoje uma estação reguladora de pressão de gás (ERP) do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, no ponto final da estação, na capital do Amazonas. A obra, uma das mais caras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), teve início em 2006 e custou R$ 4,5 bilhões, mais de 300% além do estimado (R$ 1,3 bilhão) no início do projeto.