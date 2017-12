Lula inaugura hoje ampliação de aeroporto em PE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura hoje a ampliação do aeroporto de Petrolina, em Pernambuco, uma cidade que fica às margens do Rio São Francisco, sendo considerada um dos principais pólos exportadores de frutas. Durante a cerimônia, será realizado um vôo de um DC 10 cargueiro da Varig com 14 toneladas de frutas, como manga e uva, que serão transportadas para o mercado europeu. O vôo segue para Paris e, de lá, a mercadoria será distribuída para a União Européia. Com a ampliação da pista em mais 250 metros e com o reforço do pátio de estacionamento de aeronaves, o presidente da Infraero, Carlos Wilson, acha que, futuramente, será possível reduzir o custo do transporte de mercadorias e estimular a exportação de frutas diretamente de Petrolina para os mercados externos. A expectativa do presidente da Varig Log, João Luiz de Souza, é de que, com o crescimento do mercado de agronegócios na região, seja possível a implantação de um vôo cargueiro regular para ajudar no escoamento da produção. Inicialmente, a empresa vai operar utilizando os porões das aeronaves de passageiros.