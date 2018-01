Lula inaugura mina de cobre da Vale no Pará O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 11 horas à Mina do Sossego, em Canaã de Carajás, no Pará, primeiro empreendimento de cobre da Companhia Vale do Rio Doce na região. A mina, que será inaugurada pelo presidente, vai produzir anualmente 140 mil toneladas de cobre metálico. Segundo informações da empresa, o investimento na construção da mina e da usina supera R$ 1,2 bilhão. A meta da Vale do Rio Doce é investir cerca de R$ 6 bilhões até 2010 em projetos de cobre no Pará e atingir uma produção de 650 mil toneladas por ano de cobre metálico, no final da década. Até 2007, em operação plena, a previsão é de que o Projeto Sossego possa gerar 1,5 mil empregos nas cinco minas ? Sossego, Alvo 118, Salobo, Alemão e Cristalino. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, acompanha hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem ao Pará.