Lula: intervenção dos EUA no Lehman teria evitado crise O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, que o ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush poderia ter evitado a crise econômica mundial se interviesse no banco Lehman Brothers. "Se ele tivesse noção do prejuízo que iria causar ao mundo a quebra do Lehmann Brothers, com menos de 10% do dinheiro que o Tesouro americano teve de colocar no sistema financeiro, ele teria evitado a quebra e a crise financeira que tomou conta do mundo por uma questão de desconfiança."