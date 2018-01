Lula já assinou MP do reajuste da tabela do IR O Ministério do Trabalho divulgou há pouco uma nota do ministro Luiz Marinho informando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje medida provisória que reajusta em 8% a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) com data retroativa ao dia 1º de fevereiro. Na nota, distribuída pela Assessoria de Imprensa do Ministério, Marinho lembra que o anúncio da correção da tabela foi feito simultaneamente à divulgação do novo valor do salário mínimo, que será reajustado para R$ 350,00 a partir de 1º de abril. O porcentual de 8% e o valor de R$ 350,00 foram acertados entre o governo e os dirigentes de todas as centrais sindicais.