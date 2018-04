Lula já pensa em buscar gás na Argélia por causa da Bolívia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 19, que as disputas políticas na Bolívia impedem o colega Evo Morales de cumprir acordos feitos com o governo brasileiro na área de gás. Em reunião com representantes de 11 partidos aliados no Palácio do Planalto, Lula avaliou que é preciso buscar o produto em outros países, como a Argélia, para garantir o abastecimento do mercado, segundo participantes do encontro. "Tive uma conversa longa e boa com Evo, mas os problemas continuam", teria dito o presidente, ao se referir à reunião mantida com o presidente boliviano na última terça-feira, à margem da reunião de cúpula dos países sul-americanos sobre integração energética, em Isla Margarita, na Venezuela. Nessa reunião, Morales comunicou a Lula que não tinha intenção de indenizar integralmente a Petrobras pela desapropriação das duas refinarias da estatal no País. Em resposta, Lula teria dito que não vai aceitar calote. Na reunião desta quinta-feira, 19, Lula procurou minimizar a repercussão da conversa com Evo. Ele disse que a conversa foi positiva e que o líder boliviano tem dificuldades políticas de cumprir o que promete. Lula demonstrou ainda preocupação com um possível novo ato político de Evo Morales no feriado de 1º de maio. No dia do trabalhador do ano passado, tropas do exército boliviano ocuparam as instalações da Petrobras no campo de gás de San Antonio, na região do Chaco, para anunciar a nacionalização do setor. A medida aumentou a popularidade de Morales e foi o estopim de uma longa crise com o Brasil. Críticas a antecessores Hoje Lula voltou a criticar os antecessores por desenvolverem uma matriz energética do gás dependente de importações. "Não temos gás suficiente para atender a demanda do mercado nacional", reclamou, observando que a compra de gás liquefeito de países de fora do continente vai depender de novos investimentos em usinas de regaseificação no próprio Brasil. O gás da Argélia, alternativa levantada pela Petrobras no início do mês, iria complementar as importações da Bolívia. Isso só ocorreria a partir de 2012. Tratores Uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial criou condições financeiras para a exportação de 300 tratores brasileiros para a Bolívia. O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Mário Mugnaini, disse que haverá juros menores e prazos mais longos em operações de financiamento de exportações de bens ou serviços para países, projetos ou setores com limitações de acesso ao mercado. Mas a única operação em vista é com a Bolívia. O financiamento para os bolivianos, que deve ser realizado pelo BNDES, deverá somar US$ 25 milhões e foi acertado neste ano durante a visita de Evo Morales ao Brasil.