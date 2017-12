Lula lança amanhã fundo de investimento em energia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança amanhã, às 15h30, o Fundo de Investimento em Participações Brasil Energia, projeto voltado para o setor de energia elétrica. O Fundo terá aporte financeiro inicial de R$ 740 milhões e será utilizado em projetos enquadrados no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa, do Ministério de Minas e Energia. O Fundo também tem o objetivo de diversificar os investimentos em projetos de médio porte, viabilizando parcerias entre cotistas e pequenos e médios produtores de energia elétrica. Participarão da cerimônia, no Palácio do Planalto, os cotistas Petros, Funcef, Banesprev, Fapes, Real Grandeza, Infraprev, BNDESPAR, BB Investimentos e Banco Pacutal. As informações são da Radiobrás.