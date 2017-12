Lula lança fundo para financiar projetos de energia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança, hoje, o Fundo de Investimento em Participações Brasil Energia, para financiar projetos do setor de energia elétrica. A cerimônia será às 15h30, no Palácio do Planalto. Às 9h30, o presidente participa de reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. Às 17hs recebe o ministro da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, Luiz Gushiken. Às 18hs, Lula participa de cerimônia de confraternização natalina, no Salão Leste do Palácio do Planalto.