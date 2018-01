Lula lança pacote ´lá pelo dia 15 de dezembro´, diz Bernardo Uma definição sobre o pacote de ajuste fiscal a ser anunciado pelo governo não deve sair ao final da reunião de amanhã entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vários ministros. Contudo, de acordo com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, já é possível ter uma idéia de quando o pacote será anunciado: "o presidente nos informou que pretende anunciar as medidas ainda este ano. Estou imaginando que o presidente deve anunciar lá pelo dia 15 de dezembro". Ele disse ainda que a reunião de amanhã faz parte de uma seqüência da discussão iniciada na semana passada. O ministro lembrou que o governo pediu ao relator do Orçamento de 2007, senador Waldir Raupp (PMDB-RO), que espere a definição das medidas de desoneração tributária para fechar o seu relatório. "Porque, se nós formos fazer desonerações, (isso) vai impactar no Orçamento", explicou. "Pedimos para ele (Raupp) esperar um pouquinho, para não ter dois conjuntos de desonerações. O presidente vai informá-lo e consultá-lo antes de fechar as propostas", informou Bernardo. Raupp antecipou que propôs à equipe econômica a elevação do volume de recursos a ser incluído no Projeto Piloto de Investimentos (PPI). A elevação de 0,2% do PIB para 0,5% abriria, segundo o senador, um maior espaço fiscal no orçamento, já que as despesas do PPI podem não ser contabilizadas no superávit primário - economia que o governo precisa fazer para pagar juros. "O Brasil não está mais dependente do FMI. Não precisa manter esse nível de superávit", disse Raupp, ao lado do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que disse concordar "no conceito" com a proposta do senador. "Hoje nós temos um cenário hostil ao crescimento. Tem de fazer os investimentos em infra-estrutura funcionar", disse Skaf acrescentando que a inflação está dentro da meta. "O que não está sob controle é o crescimento", afirmou. Projetos Bernardo destacou ainda que o governo vai rever a carteira de projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) mantida pelo Ministério. Segundo Bernardo, a orientação nesse sentido partiu do presidente Lula, que determinou que fossem selecionados projetos que possam ser executados no âmbito das PPPs e que sejam preparados novos editais para abertura de Parcerias Público-Privadas. Bernardo disse que devem entrar na carteira projetos de irrigação e que o Ministério da Integração Nacional já está preparando um edital de uma PPP a ser executada na Bahia. O ministro contou que o governo, por outro lado, já tomou a decisão de retirar da carteira de PPPs outros projetos, como os da BR 163 e da BR 115, que o governo decidiu, segundo ele, realizar com recursos orçamentários. Hoje, o governo já tem no Comitê Gestor das PPPs, no Ministério do Planejamento, uma carteira com cerca de 20 projetos que devem ser executados por meio das parcerias. Obras de saneamento O ministro disse que o governo está buscando uma fórmula para viabilizar obras de saneamento mesmo com o alto nível de endividamento dos Estados e Municípios. Segundo ele, uma das hipóteses em estudo é uma operação mista, na qual o BNDES financiaria empresas privadas para a construção da obra, e a outra parte entraria como contrapartida dos estados e municípios. O ministro explicou que a operação seria feita com base em recebíveis, que seriam garantidos com as receitas do empreendimento e que serviriam de garantia para o financiamento do BNDES. "O Tesouro e o governo entram autorizando a operação e se precisar contrapartida do Estado e do Município mas houver dificuldade, nós podemos entrar autorizando o aumento do limite de endividamento ou até provermos estes recursos", explicou Paulo Bernardo. "O governo federal poderia entrar com uma ajuda para garantir esta contrapartida", enfatizou.