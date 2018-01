Lula lança plano Plano de Qualificação Profissional em SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, em São Paulo, ao meio-dia do lançamento do Plano Nacional de Qualificação Profissional, com a contratação de 292 jovens aprendizes pela Petrobras e divulgação do primeiro edital do Plano Nacional de Qualificação Profissional do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), que pretende qualificar 70 mil profissionais do setor até 2007. Antes, pela manhã, Lula participa da abertura da 2ª edição do Salão de Turismo - Roteiros do Brasil, no Expo Center Norte. Da capital paulista, Lula seguirá para São José dos Campos, onde participará do anúncio de investimentos da Petrobras no Estado, na Refinaria Henrique Lage, no Vale do Paraíba. O presidente deve permanecer em São Paulo no fim de semana.