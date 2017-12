Lula lança programa de modernização da frota de caminhões Ao lado de 16 ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou hoje o programa de modernização da frota de caminhões, o Modercarga. O objetivo do programa é reduzir a idade média dos veículos de transporte de mercadorias, que atualmente está em torno de 18 anos. O programa será financiado pelo BNDES, com taxas de juros fixas. Ao todo serão liberados R$ 2 milhões que vão permitir a compra de 20 mil unidades novas e usadas. A idéia do governo é reduzir, com esse programa, a frota circulante de caminhões de 18 para 10 anos. O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) vai destinar 30% dos recursos do programa, o que corresponde a R$ 600 milhões para financiamento de caminhões usados. O presidente disse que a frota de caminhões no Brasil tem uma idade muito avançada e que o programa vai beneficiar a indústria automobilística, ajudando toda a cadeia de transportes do País. Ele reafirmou seu otimismo com futuro do Brasil e disse que o programa é um presente de Natal para os caminhoneiros.