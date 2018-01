Lula libera crédito de R$ 33 milhões para combate à aftosa Em medida provisória publicada hoje no Diário Oficial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre crédito extraordinário no valor de R$ 33 milhões em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O dinheiro será usado para erradicação da febre aftosa (R$ 27 milhões) e em ações de apoio à população residente em áreas afetadas pela doença (R$ 6 milhões).