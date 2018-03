Lula libera R$ 1 bilhão para obras do Ministério dos Transportes

Brasília, 22 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto liberando R$ 1.077.243.506,00 para o Ministério dos Transportes fazer, em vários Estados, manutenção e construção de trechos de rodovias federais e pontes. Parte dos recursos será investida nas obras de construção da Ferrovia Norte-Sul. O decreto foi publicado na edição desta quinta-feira, 22, do Diário Oficial da União.

O Governo Federal planeja expandir a malha ferroviária brasileira, que atualmente é de 29 mil km, para 52 mil km até 2030. E um dos grandes projetos é a Ferrovia Norte-Sul, cuja construção começou no governo Sarney (1985-1990), que já tem 215 km em operação e, até o fim do ano, deverá ter novo trecho pronto. Até 2010, o governo pretende entregar a Nova Transnordestina (entre Fortaleza e Recife, com extensão até Eliseu Martins, no sul do Piauí), mas sua construção enfrentava problemas financeiros e com desapropriações. Agora se espera a aceleração da obra, pois ela passou a ser tocada pela CSN. O setor privado, por meio da América Latina Logística, investe também R$ 750 milhões na ferrovia de 250 km entre Rondonópolis e Alto Araguaia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Com O Estado de S. Paulo)