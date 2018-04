Lula libera reforço de R$ 25 bilhões à Petrobrás amanhã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia amanhã, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a liberação de financiamento do R$ 25 bilhões, como reforço de caixa para que a Petrobrás financie seu planejamento estratégico. O plano, que pela primeira vez incluiu as descobertas da camada pré-sal na Bacia de Santos, prevê investimentos de US$ 174,4 bilhões, até 2013, representando uma média de US$ 34,9 bilhões por ano, sendo que em 2009 o volume será menor, de US$ 28,6 bilhões. Os recursos liberados pelo BNDES, conforme o Estado adiantou em maio, não serão em dinheiro, mas em títulos do Tesouro Nacional - um mecanismo de financiamento inédito no banco para o empréstimo, que será o maior de sua história. O crédito deverá ser desembolsado de uma só vez pelo banco, mas a utilização dos recursos será feita de forma gradual pela empresa. Além do BNDES, a companhia já conta com outros US$ 6,5 bilhões captados junto a um pool de bancos nacionais e estrangeiros. A expectativa é de que Lula aproveite a ocasião para destacar não apenas as projeções positivas das atividades exploratórias no pré-sal como também, mais uma vez, faça uma preleção sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no qual estão incluídos todos os novos projetos da Petrobrás. O anúncio ocorre, ainda, num momento delicado para a estatal, alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado, que reabre seus trabalhos na semana que vem. NEGOCIAÇÕES O empréstimo do BNDES à Petrobrás estava sendo negociado desde o ano passado. De acordo com informações antecipadas há dois meses pelo presidente do banco, Luciano Coutinho, será um financiamento com prazo de 20 anos. O alongamento do prazo médio do endividamento da Petrobrás é, segundo afirma o executivo, o ponto central da medida. "Estamos não só melhorando a financiabilidade do plano de investimento da Petrobrás, como fazendo isso em condições de grande conforto para a empresa", disse Coutinho, à época. Essa não será a primeira vez que o governo cria mecanismos para garantir à Petrobrás os recursos necessários para a execução do seu vultoso plano de US$ 174,4 bilhões em investimentos até 2013. No fim do ano passado, em meio ao auge do enxugamento do crédito internacional, o Conselho Monetário Nacional (CMN) emitiu resolução que aumentou o teto dos financiamentos do BNDES para a Petrobrás. Até a mudança, o banco só podia emprestar até 25% de seu patrimônio de referência a cada cliente. A União e suas estatais figuravam como um único cliente, compartilhando esse limite. Pela resolução aprovada, a Petrobrás passou a contar com um limite de 25% só para ela. COLABOROU DANIELE CARVALHO