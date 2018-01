Lula: licenciamento ambiental do Rio Madeira sai em 15 dias O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na reunião do Conselho Político, no Palácio do Planalto, que em 15 dias estará concluído o licenciamento ambiental para a construção da hidrelétrica do Rio Madeira. Segundo o líder do PSB na Câmara, Márcio França, Lula disse que essa medida é importante, porque a geração de energia elétrica é o "cerne" do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). De acordo com ele, o presidente avaliou que quando começarem os procedimentos para a obra da hidrelétrica será uma forte sinalização para os investidores, e que isso poderá produzir efeitos maiores que os esperados no PAC. Ainda na reunião, Lula disse que estava decepcionado com o resultado final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porque apesar dos investimentos no setor, os números de rendimento dos alunos não foram positivos. Lula, segundo relato do líder do PSB, disse que pretende tomar providências com relação a isso.