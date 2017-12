Lula liga para Kirchner e deseja feliz 2005 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu hoje um sinal de cordialidade ao presidente Néstor Kirchner, apesar da relação estremecida entre os dois governos por causa dos conflitos comerciais. Kirchner recebeu uma ligação de Lula hoje para desejar-lhe um feliz ano novo. Segundo fontes da Casa Rosada, a conversa durou 10 minutos, na qual os presidentes reiteraram "o compromisso de continuar trabalhando para fortalecer o Mercosul e para levar adiante o projeto de unidade latino-americana". Lula também agradeceu aos cordeiros da Patagônia que Kirchner enviou como presente para as festas de Natal e de Ano Novo e brincou: "desta vez chegaram". A brincadeira foi uma referência aos cordeiros que Kirchner enviou à Lula, há cerca de um ano, através do ex-presidente Eduardo Duhalde, mas que nunca chegaram ao destino. A conversa entre os dois presidentes ocorreu um dia depois das duras críticas que o futuro ministro de Economia do Uruguai, Danilo Astori, fez ao Mercosul e questionou o futuro do bloco, além de apontar a briga entre a Argentina e o Brasil como uma das causas dos problemas do bloco.