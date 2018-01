Lula, Mantega e Dirceu discutem execução orçamentária O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido no Palácio da Alvorada com os ministros da Fazenda, Antonio Palocci; do Planejamento, Guido Mantega; e da Casa Civil, José Dirceu. Segundo informações da Presidência da República, o encontro é para discutir a execução orçamentária. O governo está avaliando a necessidade de um contingenciamento de recursos, porque na proposta orçamentária encaminhada ao Congresso o governo previu R$ 7,8 bilhões de investimentos, mas a proposta aprovada pelos parlamentares elevou este valor para R$ 12 bilhões. Ainda ontem, Guido Mantega admitiu que não sabia se seria possível cumprir essa previsão de investimento feita pelo Congresso.