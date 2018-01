Lula mantém cautela ao falar sobre FMI e não confirma acordo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou-se cauteloso ao tratar da renovação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em almoço que ofereceu à cúpula do PMDB, no Palácio do Planalto. Na avaliação de Lula, o governo não pode abrir mão do bom relacionamento com o Fundo pois, no caso de eventuais contratempos, terá que recorrer a ele. E, apesar de afirmar que o Brasil não está dependente do FMI, ressaltou que essa discussão vai exigir consciência e maturidade da parte do governo brasileiro, que precisará ter força nas negociações. Coube ao líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), questionar se o governo renovará ou não o acordo com o Fundo. O presidente não antecipou, porém, que decisão será adotará, ressaltando que, embora o governo tenha feito o ajuste e todo o esforço, a economia ainda está frágil. Ele disse também, segundo parlamentares do PMDB, que não é o acordo com o Fundo que vai garantir ou não o combate à desigualdade social.