Lula, Morales, Chávez e Kirchner se reúnem 5ª em Foz do Iguaçu O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, na quinta-feira, em Foz do Iguaçu (PR), com os presidentes da Bolívia, Evo Morales, da Venezuela, Hugo Chávez, e da Argentina, Néstor Kirchner. Eles discutirão a situação de crise criada pela decisão de Morales de nacionalizar as jazidas de gás e petróleo da Bolívia. A informação sobre o encontro foi divulgada no início da noite de hoje pelo Palácio do Planalto. Em nota divulgada hoje, o governo brasileiro reconhece a soberania da Bolívia em nacionalizar a exploração de petróleo e afirma que agirá com "firmeza" para garantir os direitos da Petrobras. Além de levar "adiante as negociações necessárias para garantir o relacionamento equilibrado e mutuamente proveitoso para os dois países". Em conversa por telefone com Lula, Evo Morales garantiu que a decisão não afeta o fornecimento de gás para o Brasil. Leia a nota divulgada pelo Palácio do Planalto: "1. O gasoduto Bolívia-Brasil está em funcionamento há sete anos, como resultado das negociações empreendidas por sucessivos governos há mais de cinquenta anos. 2. A decisão do governo boliviano de nacionalizar as riquezas de seu subsolo e controlar sua industrialização, transporte e comercialização, é reconhecida pelo Brasil como ato inerente à sua soberania. O Brasil, como manda a sua constituição, exerce pleno controle sobre as riquezas de seu subsolo. 3. O governo brasileiro agirá com firmeza e tranquilidade em todos os foros, no sentido de preservar os interesses da Petrobras e levará adiante as negociações necessárias para garantir o relacionamento equilibrado e mutuamente proveitoso para os dois países. 4. O governo brasileiro esclarece, finalmente, que o abastecimento de gás natural para o seu mercado está assegurado pela vontade política de ambos os países, conforme reiterou o presidente Evo Morales em conversa telefônica com o presidente Lula e, igualmente, dispositivos contratuais amparados no Direito Constitucional. Na mesma ocasião, foi esclarecido que o tema preço do gás será resolvido por meio de negociações bilaterais. 5. Os presidentes deverão encontrar-se nos próximos dias para aprofundar questões de relacionamento Bolívia e Brasil e da segurança energética da América do Sul".