Lula mostra preocupação com tarifas do setor ferroviário O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preocupado com as tarifas de transporte ferroviário que deveriam ser mais baratas que as cobradas no transporte ferroviário. Segundo relato do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio de Oliveira Passos, o presidente cobrou explicações sobre as razões de essas tarifas estarem tão próximas dos valores cobrados no transporte por caminhos uma vez que o custo é menor. O questionamento do presidente foi motivado, segundo o ministro, por manifestação de produtores de grãos e usuários do transporte ferroviário. "O presidente quer compreender o que está acontecendo", contou Paulo Sérgio. Ele informou que o seu Ministério fará um levantamento da composição das tarifas. Paulo Sérgio não citou a diferença entre as tarifas cobradas pelos dois tipos de transportes. Durante a reunião com o presidente, em que participaram também os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, e do Planejamento, Paulo Bernardo, o ministro listou as obras importantes do setor de transportes e as estratégias que estão sendo tomadas para o setor até 2011 dentro de um plano de usar a infra-estrutura como suporte para o crescimento e desenvolvimento do País. O governo quer enfrentar problemas que estão atrapalhando o escoamento da produção agrícola. Na entrevista o ministro citou obras de recuperação e duplicação de ferrovias além de ampliação e revitalização de portos e ferrovias.