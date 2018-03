Lula mudou a agenda de Davos, afirma vocalista do U2 O vocalista da banda de rock U2, Bono Vox, disse hoje, em entrevista a jornalistas brasileiros, que o presidente Lula é um "grande homem, que mudou a agenda de Davos". Bono é uma das personalidades famosas que participam do Fórum Econômico Mundial e vem defendendo questões ligadas à área social. Lula é também um dos destaques do encontro e tem levado a Davos a discussão de temas sociais. Em 2003, ele apresentou proposta de criação de um fundo mundial de combate à fome e à pobreza. O presidente fará discurso hoje, em sua primeira participação no âmbito do fórum. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, adiantou que Lula deve voltar a defender o combate à fome e à pobreza. As informações são da Agência Brasil.